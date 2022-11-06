Кличко успокаивает: Поводов для паники нет, город живет и работает

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что сегодня поводов для паники в столице нет, город живет и работает.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "Мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет.

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Поэтому сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас – это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся".

Детали: Кличко пояснил, что несколько дней назад журналисты спросили его, есть ли в столице план на случай блэкаута.

Он подчеркнул, что в ситуации войны нужно иметь планы на случай различных сценариев развития событий.

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Прямая речь: "Готовясь к зиме, мы закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, защищаем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях. Но враг коварный и циничный. Россия совершает геноцид – в частности, пытаясь вызвать коллапс в энергетической сфере Украины.

Коммунальщики, энергетики сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы жители имели критически важные услуги".

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