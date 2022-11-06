Кличко успокаивает: Поводов для паники нет, город живет и работает
Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что сегодня поводов для паники в столице нет, город живет и работает.
Источник: Кличко в Telegram
Дословно: "Мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет.
Поэтому сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас – это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся".
Детали: Кличко пояснил, что несколько дней назад журналисты спросили его, есть ли в столице план на случай блэкаута.
Он подчеркнул, что в ситуации войны нужно иметь планы на случай различных сценариев развития событий.
Прямая речь: "Готовясь к зиме, мы закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, защищаем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях. Но враг коварный и циничный. Россия совершает геноцид – в частности, пытаясь вызвать коллапс в энергетической сфере Украины.
Коммунальщики, энергетики сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы жители имели критически важные услуги".
Предыстория:
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призвал киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.
- Позже The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука писало, что из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута.
- Позже Ткачук заявил, что по состоянию на 6 ноября причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве и возможной эвакуации жителей нет, в столице все под контролем.