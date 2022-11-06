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Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России, это прописано в ядерной доктрине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 18:53
Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России, это прописано в ядерной доктрине
патриарх Кирилл и Владимир Путин, фото Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российский народ сталкивается с опасностями, которые бросают вызов самому существованию страны.

Источник: Кирилл в воскресенье после освящения главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе, передает Интерфакс

Детали: Патриарх заявил, что молитва о властях и о Вооруженных силах РФ не должна быть "механической".

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Прямая речь: "Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями – такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны".

Больше деталей: Кирилл также убеждает людей, что могущественные силы, пребывающие "вне Руси", якобы хотят "возбудить людей к междоусобной брани".

"За этим стоит только одно – стремление ослабить Святую Русь", – сказал предстоятель РПЦ, пояснив, что имеет в виду и Россию, и Украину, и Беларусь.

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Почему это важно: Согласно российской военной доктрине, применение Россией ядерного оружия возможно, в частности, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Российские чиновники неоднократно заявляли, что страна может применить ядерное оружие именно в этом случае.

В последнее время чиновники страны-агрессора начали трактовать освобождение Украиной своих оккупированных земель как угрозу существованию РФ.

В частности, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: "Цель Украины в войне названа киевским режимом - возвращение всех территорий, ранее принадлежавших ей. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Темы: Росcияцерковьвойнаядерное оружие
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