У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие
Вторник, 22 марта 2022, 21:18
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ может использовать ядерное оружие, только если будет видеть угрозу существованию страны.
Источник: Песков в эфире телеканала CNN, пишет РИА Новости
Прямая речь: "У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие.
То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией.
Других причин, упомянутых в этом тексте, нет".
Предыстория:
- 27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания, включающие также ядерные войска, в особый режим боевого дежурства.
- 2 марта глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной.
- 10 марта президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Путин блефует, когда угрожает всему миру ядерным оружием.
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