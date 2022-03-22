У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ может использовать ядерное оружие, только если будет видеть угрозу существованию страны.

Источник: Песков в эфире телеканала CNN, пишет РИА Новости

Прямая речь: "У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие.

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То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией.

Других причин, упомянутых в этом тексте, нет".

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