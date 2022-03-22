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У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие

Катерина ТищенкоВторник, 22 марта 2022, 21:18
Дмитрий Песков, ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ может использовать ядерное оружие, только если будет видеть угрозу существованию страны.

Источник: Песков в эфире телеканала CNN, пишет РИА Новости

Прямая речь: "У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие.

То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией.

Других причин, упомянутых в этом тексте, нет".

Предыстория:

  • 27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания, включающие также ядерные войска, в особый режим боевого дежурства.
  • 2 марта глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной.
  • 10 марта президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Путин блефует, когда угрожает всему миру ядерным оружием.

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Темы: Росcиявойнаядерное оружие
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