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В Киеве будут судить пятерых чиновников, причастных к взрыву газа в многоэтажке на Позняках

Валентина РоманенкоВторник, 8 ноября 2022, 11:30
В Киеве будут судить пятерых чиновников, причастных к взрыву газа в многоэтажке на Позняках
фото УП

В Киеве будут судить пятерых должностных лиц АТ "Киевгаз", обвиняемых в причастности к взрыву газа в жилом доме на Позняках в июне 2020 года.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: 7 ноября обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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Прокуратура отмечает, что с сентября 2021 года после завершения досудебного расследования подозреваемые и их защитники затягивали процесс ознакомления с материалами уголовного производства, тем самым препятствуя направлению обвинительного акта в суд.

В связи с этим, по ходатайству прокурора суд ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами уголовного производства.

Служащим инкриминируется нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

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Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, повлекший обвал конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома и приведший к гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за несоблюдения технологии поверки газовых счетчиков в доме.

За несколько недель до взрыва сотрудники "Киевгаза" снимали газовые счетчики с квартир в этом доме и устанавливали вместо них технологические перемычки (байпасы). Указанные действия привели к утечке газа, что и стало причиной взрыва.

Среди должностных лиц, которым предъявлено обвинение, первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", директор одного из филиалов, двое главных инженеров и начальник службы охраны труда.

Указанные лица непосредственно участвовали в разработке и согласовании инструкции, на основании которой была проведена замена газовых счетчиков на байпас.

Убытки в уголовном производстве составляют более 53 млн грн.

Узнать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках"

Предыстория:

  • 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
  • Основная версия следствия, которую озвучил замглавы МВД: несоблюдение технологий поверки счетчиков.

Темы: Киеввзрывпрокуратураполиция
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