Взрыв в высотке на Позняках: следствие выделило основную версию

Взрыв в доме на киевских Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – такова основная версия следствия.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Право на власть", сайт МВД

Прямая речь: "Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, – это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, был запах газа".

Детали: Геращенко отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

По его словам, если будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников "Киевгоргаза", то могут быть иски в суд и компенсации всех расходов, которые понесли жители этого дома и государство.

Этому предшествовало: По факту взрыва на Позняках в Киеве прошли обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала многоэтажку.

Предыстория:

21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.

Специалисты допускали, что дом на Крушельницкой придется демонтировать, пока его укрепляют. Жителям разрушенных квартир предложили временное место жительства.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).

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