Завершены поиски в разрушенном доме на Позняках: 5 погибших, среди них железнодорожники
На месте взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева завершены поисково-спасательные работы, количество жертв - пять человек.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "Укрзализныця"
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14 час. 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 в столице завершены".
Детали: Всего спасатели изъяли из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.
"Укрзализныця" сообщает, что в результате трагедии погибли двое сотрудников и двое членов семей железнодорожников.
Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.
Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский.
Сообщается, что в дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.
Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией.
Предыстория:
- 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.
- В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены.
- По факту взрыва в столичной многоэтажке расследуется уголовное производство.
- Позже появилось видео момента взрыва. Основной версией трагедии полиция называет именно газовую смесь.