Завершены поиски в разрушенном доме на Позняках: 5 погибших, среди них железнодорожники

На месте взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева завершены поисково-спасательные работы, количество жертв - пять человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "Укрзализныця"

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14 час. 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 в столице завершены".

Детали: Всего спасатели изъяли из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

"Укрзализныця" сообщает, что в результате трагедии погибли двое сотрудников и двое членов семей железнодорожников.

Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский.

Сообщается, что в дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией.

Предыстория: