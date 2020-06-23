Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Завершены поиски в разрушенном доме на Позняках: 5 погибших, среди них железнодорожники

Вторник, 23 июня 2020, 15:16
ГСЧС

На месте взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева завершены поисково-спасательные работы, количество жертв - пять человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "Укрзализныця"

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14 час. 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 в столице завершены".

Детали: Всего спасатели изъяли из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

"Укрзализныця" сообщает, что в результате трагедии погибли двое сотрудников и двое членов семей железнодорожников.

Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский.

Сообщается, что в дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: взрывУкрзализныця


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПотопы на Прикарпатье повлекли за собой человеческие жертвы

видеоЗеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил "засранцам"

Украина попала в список стран "красной зоны"

Коронавирус обнаружили у лучшего теннисиста планеты

видеоНа Прикарпатье "потекли" дороги, но непогода ударит с новой силой

списокОслаблять карантин можно в 11 регионах Украины - Минздрав

Все главные новости...
взрыв
Взрыв на Позняках: под завалами нашли еще одно тело
Экспресс тесты показали, что взрывчатки в многоэтажке на Позняках не было - полиция
Появилось видео момента взрыва в 10-этажке на Позняках
Последние новости
18:24
В Баварии эвакуировали отделение почты из-за резкого запаха: в посылке оказался дуриан
18:17
Путину на парад едут лишь семь президентов иностранных государств
18:10
Минфин снизил ставку по облигациям госзайма и привлек в бюджет 6,2 миллиарда
17:43
"Голос" пойдет на выборы самостоятельно, в больших городах будут свои кандидаты
17:38
Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
17:36
Соседний к взорвавшемуся дом на Позняках проверят специалисты - КГГА
17:35
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
17:28
фотоПотопы на Прикарпатье повлекли за собой человеческие жертвы
17:27
SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние рейсы по Украине
17:23
фотоОбыски в Одесском горсовете: закупили на 13 млн бесплатных учебников
Все новости...