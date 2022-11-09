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"Уехал на концерт Кобзона": источник УП потвердил смерть Стремоусова

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 16:23

Источник УП подтверждает смерть одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова. 

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Гауляйтер Херсонщины Стремоусов "уехал" на концерт Кобзона".

Детали: В то же время ранее россияне прибегали к имитации гибели своих гауляйтеров.

Так, например, в августе сообщалось о смерти заместителя "главы администрации" оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталия Гуры. В то же время в сентябре он появился в эфире российского телевидения.

Что предшествовало: Российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. 

Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП возле Геническа.

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Темы: Херсонская областьоккупация
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