Тимошенко из ОП ездит на "Porsche" последней модели и убеждает, что взял покататься

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время военного положения разъезжает на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс., говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко".

Источник: УП

Детали: Журналисты выяснили, что автомобиль принадлежит ООО "Новем Логистик", которое находится по адресу Парковая дорога, 16-а. Единственным владельцем компании является непубличный бизнесмен Вемир Давитян.

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В комментарии УП Тимошенко подтвердил, что автомобиль принадлежит Давитяну. По словам заместителя ОП, он пользовался "Porsche" 3 - 4 раза, и вернул его еще несколько месяцев назад.

В то же время, по данным УП, Тимошенко использовал это авто по меньшей мере вдвое больше времени.

Также Давитян в комментарии УП сказал, что предоставлял машину на "тест-драйв", поскольку она ему "не подошла".

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При этом на имеющихся в редакции материалах с камер "Безопасного города" Давитян не был зафиксирован за рулем этого авто ни разу.

Сообщается, что в собственности Тимошенко и его жены, согласно данным его декларации за 2020 год, уже находились "BMW X5" 2019 года, "Porsche Macan" 2017 года, "Volkswagen Caravelle" 2014 года.

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