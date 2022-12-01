Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тимошенко из ОП ездит на "Porsche" последней модели и убеждает, что взял покататься

Михаил Ткач, Станислав ПогориловЧетверг, 1 декабря 2022, 12:16
Тимошенко из ОП ездит на Porsche последней модели и убеждает, что взял покататься
Фото: УП

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время военного положения разъезжает на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс., говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко".

Источник: УП

Детали: Журналисты выяснили, что автомобиль принадлежит ООО "Новем Логистик", которое находится по адресу Парковая дорога, 16-а. Единственным владельцем компании является непубличный бизнесмен Вемир Давитян.

Реклама:

В комментарии УП Тимошенко подтвердил, что автомобиль принадлежит Давитяну. По словам заместителя ОП, он пользовался "Porsche" 3 - 4 раза, и вернул его еще несколько месяцев назад.

В то же время, по данным УП, Тимошенко использовал это авто по меньшей мере вдвое больше времени.

Также Давитян в комментарии УП сказал, что предоставлял машину на "тест-драйв", поскольку она ему "не подошла".

ВИДЕО ДНЯ

При этом на имеющихся в редакции материалах с камер "Безопасного города" Давитян не был зафиксирован за рулем этого авто ни разу.

Сообщается, что в собственности Тимошенко и его жены, согласно данным его декларации за 2020 год, уже находились "BMW X5" 2019 года, "Porsche Macan" 2017 года, "Volkswagen Caravelle" 2014 года.

Что предшествовало:

  • В конце октября журналисты BIHUS info сообщили, что  Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. 
  • После этого, Тимошенко заявил, что больше не будет использовать "Chevrolet Tahoe", которое было предоставлено Украине для гуманитарных целей, и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению. 

Темы: ТимошенкоОфис президентавойнаавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Тимошенко
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: