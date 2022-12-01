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Из Беларуси в РФ улетели российские истребители, которые могут нести "Кинжалы"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 14:24
Из Беларуси в РФ улетели российские истребители, которые могут нести Кинжалы
КИНЖАЛ (ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС), ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Три российских истребителя Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", улетают с территории Беларуси в Россию.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: По информации мониторинговой группы, три Миг-31К ВКС России с бортовыми номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333 улетают из Беларуси на аэродром "Саваслейка", который расположен в Нижегородской области РФ. Первые два самолета взлетели в 14:12 и 14:25, а третий – в 15:03.

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Как сообщает Беларускі Гаюн, там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. 

В то же время в Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась с 14:25 до 15:36

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 ноября разведка Британии сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну.
  • 2 ноября Беларускі Гаюн сообщил, что на аэродроме в белорусских Мачулищах находятся три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что перемещение российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Беларусь не означает, что они становятся более или менее опасными для Украины.

Темы: Беларусьоружиеавиа
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