Из Беларуси в РФ улетели российские истребители, которые могут нести "Кинжалы"

Три российских истребителя Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", улетают с территории Беларуси в Россию.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: По информации мониторинговой группы, три Миг-31К ВКС России с бортовыми номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333 улетают из Беларуси на аэродром "Саваслейка", который расположен в Нижегородской области РФ. Первые два самолета взлетели в 14:12 и 14:25, а третий – в 15:03.

Как сообщает Беларускі Гаюн, там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

В то же время в Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась с 14:25 до 15:36

Что этому предшествовало:

1 ноября разведка Британии сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну.

2 ноября Беларускі Гаюн сообщил, что на аэродроме в белорусских Мачулищах находятся три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что перемещение российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Беларусь не означает, что они становятся более или менее опасными для Украины.