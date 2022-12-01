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Мураев выехал из Украины в мае – источники

"Украинская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 16:14
Евгений Мураев

Народный депутат Украины VII и VIII созывов владелец заблокированного пророссийского телеканала НАШ Евгений Мураев выехал из Украины в мае 2022 года.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источника УП, Мураев пересек украинскую границу с Венгрией на Закарпатье в мае.

На тот момент указаний по ограничению его выезда от правоохранительных органов, очевидно, не существовало.

В июне 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова запретил партию "Наши" экс-нардепа Мураева, которую Минюст считает пророссийской.

В сентябре журналисты УП выяснили, что Мураев с семьей живет в Вене и иногда бывает в Братиславе по делам.

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30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели серию обысков у Мураева, его родственников и приспешников.

Стало известно, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства о государственной измене. В то же время это дело является фактовым и никакое подозрение Мураеву пока не объявлялось.

Темы: Мураев
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