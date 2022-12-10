Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия хочет придать "фейкам вид фактов" – Кислица на Совбезе ООН

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 декабря 2022, 03:27
Facebook Страница Сергея Кислицы Страница

Россия пытается придать "фейкам вид фактов", пряча ложь "в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры".

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, цитирует Укринформ

Детали: Отвечая на обвинения российской делегации в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны, Кислица отметил, что Москва, чтобы казаться убедительной, заворачивает ложь "в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры. Все это должно придать фейкам вид фактов".

Он напомнил, что Россия еще в начале сентября уже озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения.

Но после этого ВСУ начали операцию по освобождению востока и юга страны.

"Это является самым мощным и убедительным доказательством того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", – подчеркнул Кислица.

Он рассказал, что в Украине для предотвращения незаконного использования оружия функционирует многоуровневая системы контроля.

ВИДЕО ДНЯ

Контроль за оборотом и использованием стрелкового оружия и легких вооружений осуществляется на межведомственном уровне с участием МВД, СБУ, Государственной пограничной службы и других госструктур.

Государственная служба экспортного контроля Украины и Межведомственная комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества и экспортного контроля отвечают за реализацию соответствующей государственной политики в отношении товаров военного и двойного назначения.

По словам постпреда, в Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми иностранными партнерами. Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО.

На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи.

Кислица отметил, что вместо этого серьезного внимания со стороны Совета Безопасности ООН и соответствующих международных механизмов заслуживает деятельность на оккупированных территориях Украины и в других странах мира российской частной военной компании "группа Вагнера".

По его словам, после поражения России и завершения войны должна состояться ее демилитаризация и денуклеаризация.

"Это позволит предотвратить угрозу повторения агрессии и заложит прочный фундамент как для превращения России в миролюбивое государство, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности", – отметил Кислица.

Напомним: Представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия созвала заседание Совбеза для обсуждения поставок вооружений Украине, но при этом сама получает оружие из Ирана и ищет в других странах.

Темы: ООНРосcиявойнаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено в 01:15Одесская область: власти рассказали, как долго будут восстанавливать энергообъекты и нужно ли эвакуироваться

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше

фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр

Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

фото, обновлено от 16:43Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне

фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

Все новости...
"Наши войска в нескольких километрах от Кременной" – Гайдай
Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал – глава Пентагона
ISW сообщил, какую цель преследует Путин призывами к переговорам
ВСУ отбили атаки возле 13 населенных пунктов и ударили по 4 пунктам управления врага – штаб
Последние новости
06:43
Партизаны взяли на себя ответственность за поджог базы РФ в оккупированном Крыму
06:03
Путин теряет поддержку сторонников из-за неспособности "защитить" Донбасс – ISW
05:18
Россияне делали паузу в использовании иранских дронов из-за погодных условий – Гуменюк
04:09
Пиротехники ГСЧС уже обезвредили более 300 тыс. взрывоопасных предметов – МВД
02:56
Донецкие гауляйтеры передали всю коммунальную технику российской армии – ЦНС
01:59
Сумщина: россияне обстреляли две приграничные громады
01:15
обновлено в 01:15Одесская область: власти рассказали, как долго будут восстанавливать энергообъекты и нужно ли эвакуироваться
00:35
В результате ударов по вражеским базам в Мелитополе погибло около 200 оккупантов - мэр
23:50
Украинские песни, вышедшие в ноябре: подборка
23:41
Более 1,5 миллиона человек сейчас без света только в Одесской области - Зеленский
Все новости...