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Россия хочет придать "фейкам вид фактов" – Кислица на Совбезе ООН

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 декабря 2022, 02:27
Россия хочет придать фейкам вид фактов – Кислица на Совбезе ООН
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Россия пытается придать "фейкам вид фактов", пряча ложь "в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры".

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, цитирует Укринформ

Детали: Отвечая на обвинения российской делегации в якобы попадании западного оружия из Украины в третьи страны, Кислица отметил, что Москва, чтобы казаться убедительной, заворачивает ложь "в многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры. Все это должно придать фейкам вид фактов".

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Он напомнил, что Россия еще в начале сентября уже озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения.

Но после этого ВСУ начали операцию по освобождению востока и юга страны.

"Это является самым мощным и убедительным доказательством того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", – подчеркнул Кислица.

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Он рассказал, что в Украине для предотвращения незаконного использования оружия функционирует многоуровневая системы контроля.

Контроль за оборотом и использованием стрелкового оружия и легких вооружений осуществляется на межведомственном уровне с участием МВД, СБУ, Государственной пограничной службы и других госструктур.

Государственная служба экспортного контроля Украины и Межведомственная комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества и экспортного контроля отвечают за реализацию соответствующей государственной политики в отношении товаров военного и двойного назначения.

По словам постпреда, в Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми иностранными партнерами. Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО.

На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи.

Кислица отметил, что вместо этого серьезного внимания со стороны Совета Безопасности ООН и соответствующих международных механизмов заслуживает деятельность на оккупированных территориях Украины и в других странах мира российской частной военной компании "группа Вагнера".

По его словам, после поражения России и завершения войны должна состояться ее демилитаризация и денуклеаризация.

"Это позволит предотвратить угрозу повторения агрессии и заложит прочный фундамент как для превращения России в миролюбивое государство, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности", – отметил Кислица.

Напомним: Представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия созвала заседание Совбеза для обсуждения поставок вооружений Украине, но при этом сама получает оружие из Ирана и ищет в других странах.

Темы: ООНРосcиявойнаоружие
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