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Оккупанты Крыма объявили "высокий уровень террористической опасности"

Ирина БалачукВторник, 22 ноября 2022, 13:46
Оккупанты Крыма объявили высокий уровень террористической опасности
Коллаборант Аксенов. Фото из Telegram

Во временно оккупированном Крыму объявили "желтый уровень террористической опасности" – его введут не на всем полуострове, а в отдельных районах.

Источник: так называемый глава Крыма, пособник оккупантов Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь коллаборанта: "С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности".

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Детали: По словам Аксенова, это решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

"Желтый уровень террористической опасности" вводится на объектах так называемых Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Пособник оккупантов уверяет, что ситуация в регионе "полностью контролируется" и "безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами".

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Темы: Крымоккупация
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