Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты Крыма объявили "высокий уровень террористической опасности"

Ирина БалачукВторник, 22 ноября 2022, 14:46
Коллаборант Аксенов. Фото из Telegram

Во временно оккупированном Крыму объявили "желтый уровень террористической опасности" – его введут не на всем полуострове, а в отдельных районах.

Источник: так называемый глава Крыма, пособник оккупантов Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь коллаборанта: "С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности".

Детали: По словам Аксенова, это решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

"Желтый уровень террористической опасности" вводится на объектах так называемых Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Пособник оккупантов уверяет, что ситуация в регионе "полностью контролируется" и "безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крымоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено от 12:40Взлетели стратегические бомбардировщики РФ, не менее 15 пусков ракет по Украине

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Кличко не исключил эвакуации части Киева: "Самая тяжелая зима со времен Второй мировой"

У Лаврова обвинили Украину в "безбожности" после обысков в УПЦ МП

Британия впервые передает Украине вертолеты Sea King

Джонсон: В Париже до последнего не верили в войну, Берлин хотел быстрого поражения Украины

Все новости...
Крым
За пытки журналиста в Крыму оперативнику ФСБ объявили подозрение
Оккупанты в Крыму пытаются улучшить показатели мобилизации - Генштаб
Аксенов поручил строить фортификации в оккупированном Крыму
Последние новости
13:38
Власть готовит пенсионную реформу: можно ли ее провести во время войны
13:36
Переданного РФ Медведчука продолжат судить в Украине: процесс будет закрытым
13:26
обновлено от 12:40Взлетели стратегические бомбардировщики РФ, не менее 15 пусков ракет по Украине
13:25
СМИ: Оккупанты оставляют на передовой военных, которые критикуют условия в армии РФ
13:22
Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма
13:22
"К победе": МКИП уменьшило бюджет на культуру и увеличил расходы на телемарафон
13:16
обновленоНа Днепропетровщине сработала ПВО, взрывы раздаются на Полтавщине
13:14
По всей Украине объявлена воздушная тревога
13:03
Россия потратила много ракет, но продолжает их производить - Воздушные силы
12:57
фотоОккупанты обстреляли пожарную часть в Бахмуте: 3 раненых
Все новости...