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Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать

Роман ПетренкоСуббота, 10 декабря 2022, 21:34
ФОТО РIXABAY.COM

ДТЭК в Одесской области сообщает, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишут, что может быть до 2-3 месяцев.

Источник: ДТЭК Одесские электросети, Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА

Дословно ДТЭК: "Без света остаются Одесса и почти вся область.

Ситуация в энергетике Одесской области остается сложной".

Детали: Между тем власти сообщают, что речь идет "не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца".

Дословно ОГА: "Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения.

Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать".

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Напомним: В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.

Темы: Одесская областьэлектроэнергияобстрел
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