ДТЭК в Одесской области сообщает, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишут, что может быть до 2-3 месяцев. Позже в Одесской ОГА разъяснили некоторые положения обращения Департамента систем жизнедеятельности и энергообеспечения.

Источник: ДТЭК Одесские электросети, Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА

Дословно ДТЭК: "Без света остаются Одесса и почти вся область.

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Ситуация в энергетике Одесской области остается сложной".

Детали: Между тем власти сообщают, что речь идет "не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца".

Дословно ОГА: "Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения.

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Если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы имеете возможность временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать".

Обновлено в 01:15: Представитель Одесской ОГА Сергей Братчук пояснил, что речь идет не об отсутствии света в течение 2-3 месяцев, а о продолжительности восстановительных работ на энергообъектах.

"Относительно срока 2-3 месяца. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования. Одесская ОГА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в дом каждого нашего земляка в ближайшие дни", - написал он в Telegram.

Братчук также заявил, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал, а "вольная интерпретация обращения, которое размещено на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА в Facebook, рассматривается не иначе, как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины".

Напомним: В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.