СНБО ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ МП

СНБО в воскресенье ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда представителей УПЦ МП.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 декабря "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Новые санкции применены к таким лицам:

митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;

митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;

настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;

митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич (от УП: митрополита Антония считают неформальным лидером пророссийского крыла УПЦ МП);

митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;

архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

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