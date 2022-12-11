СНБО ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ МП
Воскресенье, 11 декабря 2022, 21:41
СНБО в воскресенье ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда представителей УПЦ МП.
Источник: сайт президента
Детали: Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 декабря "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Новые санкции применены к таким лицам:
- митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
- митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
- настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
- митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич (от УП: митрополита Антония считают неформальным лидером пророссийского крыла УПЦ МП);
- митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;
- архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.