СНБО ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ МП

СНБО в воскресенье ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда представителей УПЦ МП.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 декабря "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Новые санкции применены к таким лицам:

митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;

митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;

настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;

митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич (от УП: митрополита Антония считают неформальным лидером пророссийского крыла УПЦ МП);

митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;

архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

Предыстория:

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.

В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.