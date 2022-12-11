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СНБО ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ МП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 21:41
Митрополит Антоний, фото с сайта УПЦ МП

СНБО в воскресенье ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда представителей УПЦ МП.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 декабря "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Новые санкции применены к таким лицам:

  • митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
  • митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
  • настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
  • митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич (от УП: митрополита Антония считают неформальным лидером пророссийского крыла УПЦ МП);
  • митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;
  • архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

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Темы: УПЦ МПсанкцииСНБОЗеленский
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