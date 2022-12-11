На работу "Шахедов" не влияют мороз или тепло - Воздушные силы

Иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия в войне против Украины, не чувствительны к морозу, однако на их использование может влиять нелетная погода и резкий переход из температурного "плюса" в "минус".

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Ни мороз, ни тепло никак не влияют на деятельность этих дронов".

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Детали: Игнат опроверг предположение, что враг долгое время не использовал иранские барражирующие боеприпасы для ударов по Украине из-за мороза.

По словам представителя Воздушных сил, определенным образом помешать работе "Шахедов" (как и пилотируемой авиации) может разве что нелетная погода: шквальный ветер, порывистый штормовой ветер, а также условия, которые приводят к обледенению аппарата (происходит при высокой влажности воздуха в короткое время при резком переходе из температурного "плюса" в "минус").

В то же время никто не может сказать наверняка, почему Россия в течение нескольких недель не использовала иранские беспилотники. Существует несколько предположений: либо закончилась первая партия, либо противник придержал это оружие, либо получил новую партию – для России это не проблема, поскольку есть прямое сообщение с Ираном через воздушное или морское пространство Каспия.

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Однако температурные условия (например, мороз - ред.) нельзя рассматривать как фактор неиспользования агрессором дронов-камикадзе "Shahed", отметил Игнат.

Он также напомнил, что украинская Противовоздушная оборона не имеет возможности сбивать баллистические ракеты, которые может использовать Россия.

"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские... Баллистика на сегодняшний день недоступна к сбиванию средствами Противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет - это на старте, там, где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине", - сказал он.

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