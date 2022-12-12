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Иран планирует ограничить дальность ракет, которые отправит России – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 20:59
Ракета Fateh 110, фото Corbis via Getty Images

Опасаясь международной реакции, Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для войны в Украине, сообщили Axios четыре высокопоставленных израильских чиновника, ссылаясь на отчеты разведки.

Источник: издание Axios

Детали: Четыре израильских официальных лица заявили, что международное давление не в полной мере удержало Тегеран от планов отправить ракеты в Россию, и он намерен в ближайшее время осуществить поставки.

Но, пытаясь смягчить международный резонанс и не нарушить резолюцию Совета безопасности ООН, Иран планирует передать России только ракеты с дальностью менее 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они не выходили за рамки резолюции, заявили израильские чиновники.

Речь идет, в частности, о ракетном комплексе "Фатех-110" (Fateh-110), который имеет радиус действия 300 километров, но иранцы планируют модифицировать его таким образом, чтобы он не нарушал резолюцию, сообщили израильские чиновники.

Чиновники добавили, что иранцы сначала рассматривали также возможность предоставления России ракеты "Золфагар" (Zolfaghar), которая имеет дальность действия 700 километров, но больше не думают об этом.

Министерство иностранных дел Ирана и представитель представителя Ирана в ООН не ответили на запросы издания о комментариях.

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В последние недели Израиль предоставил десяткам западных стран досье с разведывательными данными о поставках иранского оружия в Россию.

Белый дом отказался комментировать израильскую оценку, но представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге в пятницу, что администрация Байдена по-прежнему обеспокоена возможностью того, что Иран предоставит России баллистические ракеты.

Израиль обеспокоен тем, что Россия предоставит Ирану двигатели для его ракет дальнего радиуса действия, что будет нарушением резолюции Совета безопасности ООН, заявили израильские официальные лица. Он также обеспокоен тем, что Москва предоставит Тегерану большую свободу действий в Сирии для нападения на Израиль и американские силы в регионе.

Израильские официальные лица заявили, что надеются использовать нынешнее внимание к иранской помощи российским военным усилиям как средство для усиления международного давления на Тегеран.

Почему это важно: По данным разведок и СМИ Иран планирует передать России новые ударные дроны и баллистические ракеты, которые будут использованы против Украины.

Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм "snapback", который повторно наложит санкции ООН на Иран.

Темы: ИранРосcияИзраильоружие
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