ОАСК перед ликвидацией нараздавал миллионов - Bihus.Info

За время военного положения Окружной административный суд Киева принял ряд решений о многомиллионных выплатах люстрированным судьям и экс-заместителю Генпрокурора Сергею Кизю, а также отменил санкции в отношении предприятия с "российским следом".

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: После полномасштабного российского вторжения 24 февраля Окружной административный суд более чем на месяц прекратил принимать любые решения. Свою работу ОАСК возобновил только в апреле - и с тех пор принял десятки тысяч решений и постановлений.

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В частности, в августе 2022 года судья Окружного админсуда Киева Владимир Келеберда принял решение об отмене приказа об увольнении и восстановлении в должности прокурора бывшего заместителя Генпрокурора Сергея Кизя - и о выплате ему за вынужденный прогул 3,5 млн грн. По мнению Келеберды, приказ не содержит надлежащего обоснования и составлен с нарушениями инструкции по делопроизводству.

Также ОАСК принял решение о довыплате 3,6 млн грн выходного пособия недавно уволенному судье Конституционного суда Александру Литвиненко. Только в апреле Литвиненко уволили из Конституционного суда в связи с окончанием срока полномочий, в мае ОАСК открыл по его иску производство - и уже в сентябре судья Игорь Качур его иск удовлетворил.

Стоит напомнить, что на так называемых "Пленках Вовка" - записях из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, обнародованных НАБУ в 2019 и 2020 годах - говорится об особых отношениях между ОАСК и КС. Так, на одной из записей Павел Вовк говорит своим коллегам о том, что Конституционный суд "принадлежит" им.

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Еще одну значительную выплату за время военного положения Окружной административный суд Киева присудил бывшей "судье Майдана" Людмиле Козятник. В 2017 году ее уволил Высший совет правосудия из-за того, что во время Революции достоинства она безосновательно лишала водительских прав участников протестов. Впоследствии судья Козятник успешно обжаловала свое увольнение в Верховном суде. В 2020 году ее восстановили - и сразу снова уволили. Однако теперь она требовала выплатить ей деньги за 2017-2020 годы, поскольку увольнение 2017 года признали незаконным. Судья Келеберда удовлетворил ее иск, присудив ей выплату в размере более 900 тыс. грн.

Судьи Аблов, Огурцов, Качур и Погрибниченко также за время военного положения восстановили в должностях ряд должностных лиц, уволенных по закону "Об очищении власти", то есть люстрированных. При этом им также присуждали значительные выплаты за вынужденный прогул. Так, бывшему работнику Секретариата Кабмина Алексею Мажану судья Евгений Аблов присудил 1,18 млн грн выплаты. А судья Алексей Огурцов присудил люстрированному работнику Службы внешней разведки (а перед тем - КГБ СССР) Олегу Белявскому 1,67 млн грн.

Люстрированные истцы подавали свои иски в 2014-2016 годах. Производство по делам долгое время было остановлено, поэтому они ждали решения ОАСК, кто 6, а кто целых 8 лет. Но в некоторых делах, как в вышеупомянутом деле экс-судьи КС Александра Литвиненко, Окружной админсуд принимает решение значительно быстрее. Так, в августе судья Аблов отменил апрельские постановления НКРЭКУ о лишении лицензии по производству электроэнергии и права на "зеленый тариф" предприятия ООО "ПВ Солар Стейшн".

НКРЭКУ выдала эти постановления из-за того, что соучредителем и бенефициаром предприятия был гражданин РФ Василий Решетов. Однако Аблов в решении написал, что такие санкции Комиссия могла применить, если бы Решетов был резидентом РФ, однако тот давно живет в Украине и имеет здесь семью. Также судья отметил, что на момент рассмотрения дела Решетов уже вышел из состава учредителей предприятия, хотя и признал, что на момент издания постановлений НКРЭКУ тот был соучредителем.

Практически на все упомянутые решения ОАСК поданы апелляционные жалобы в Шестой апелляционный административный суд.

13 декабря, на следующий день после публикации видеоматериала Bihus.Info, Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Окружного админсуда города Киева. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду неотложный законопроект о ликвидации этого суда еще в апреле 2021 года.