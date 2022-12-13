ОАСК перед ліквідацією нароздавав мільйонів - Bihus.Info

За час воєнного стану Окружний адміністративний суд Києва прийняв низку рішень про багатомільйонні виплати люстрованим суддям та екс-заступнику Генпрокурора Сергію Кізю, а також скасував санкції щодо підприємства з "російським слідом".

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Окружний адміністративний суд на понад місяць припинив приймати будь-які рішення. Свою роботу ОАСК відновив лише у квітні – і відтоді прийняв десятки тисяч рішень та ухвал.

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Зокрема, у серпні 2022 року суддя Окружного адмінсуду Києва Володимир Келеберда прийняв рішення про скасування наказу про звільнення і поновлення на посаді прокурора колишнього заступника Генпрокурора Сергія Кізя – і про виплату йому за вимушений прогул 3,5 млн грн. На думку Келеберди, наказ не містить належного обґрунтування і складений з порушеннями інструкції з діловодства.

Також ОАСК ухвалив рішення про довиплату 3,6 млн грн вихідної допомоги нещодавно звільненому судді Конституційного суду Олександру Литвиненку. Лише у квітні суддю Литвиненка звільнили з Конституційного суду у зв’язку із закінченням терміну повноважень, у травні ОАСК відкрив за його позовом провадження – і вже у вересні суддя Ігор Качур його позов задовольнив.

Варто нагадати, що на так званих "Плівках Вовка" – записах із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оприлюднених НАБУ у 2019 та 2020 роках – йдеться про особливі стосунки між ОАСК та КС. Так, на одному із записів Павло Вовк говорить своїм колегам про те, що Конституційний суд "належить" їм.

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Ще одну значну виплату за час воєнного стану Окружний адміністративний суд Києва присудив колишній "судді Майдану" Людмилі Козятник. У 2017 році її звільнила Вища рада правосуддя через те, що під час Революції гідності вона безпідставно позбавляла водійських прав учасників протестів. Згодом суддя Козятник успішно оскаржила своє звільнення у Верховному суді. У 2020 році її поновили – і одразу знову звільнили. Однак тепер вона вимагала виплатити їй гроші за 2017-2020 роки, оскільки звільнення 2017 року визнали незаконним. Суддя Келеберда задовольнив її позов, присудивши їй виплату в розмірі понад 900 тис. грн.

Судді Аблов, Огурцов, Качур та Погрібніченко також за час воєнного стану поновили на посадах низку посадовців, звільнених за законом "Про очищення влади", тобто люстрованих. При цьому їм також присуджували значні виплати за вимушений прогул. Так, колишньому працівнику Секретаріату Кабміну Олексію Мажану суддя Євгеній Аблов присудив 1,18 млн грн виплати. А суддя Олексій Огурцов присудив люстрованому працівнику Служби зовнішньої розвідки (а перед тим – КДБ СРСР) Олегу Білявському 1,67 млн грн.

Люстровані позивачі подавали свої позови у 2014-2016 роках. Провадження у справах довгий час було зупинене, тож вони чекали на рішення ОАСКу, хто 6, а хто цілих 8 років. Але в деяких справах, як у вищезгаданій справі екссудді КС Олександра Литвиненка, Окружний адмінсуд приймає рішення значно швидше. Так, в серпні суддя Аблов скасував квітневі постанови НКРЕКП про позбавлення ліцензії з виробництва електроенергії та права на "зелений тариф" підприємства ТОВ "ПВ Солар Стейшн".

НКРЕКП видала ці постанови через те, що співзасновником і бенефіціаром підприємства був громадянин РФ Василь Решетов. Однак Аблов у рішенні написав, що такі санкції Комісія могла застосувати, якби Решетов був резидентом РФ, натомість той давно живе в Україні і має тут сім’ю. Також суддя наголосив, що на час розгляду справи Решетов вже вийшов зі складу засновників підприємства, хоча й визнав, що на час видання постанов НКРЕКП той був співзасновником.

Практично на всі згадані рішення ОАСКу подані апеляційні скарги до Шостого апеляційного адміністративного суду.

13 грудня, на наступний день після публікації відеоматеріалу Bihus.Info, Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адмінсуду міста Києва. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про ліквідацію цього суду ще в квітні 2021 року.