Рада ликвидировала скандальный ОАСК, но судди продолжат работать

Народные депутаты на пленарном заседании проголосовали за ликвидацию скандального Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда.

Источник: председатель правления фундации "Dejure" Михаил Жернаков в Facebook

Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 310 народных избранников, воздержалось 2 депутатов.

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В фундации "Dejure" сообщили, что ликвидация ОАСК - это лишь первый шаг.

По мнению специалистов, необходимо будет создать новый окружной админсуд для Киева и Киевской области, провести прозрачный конкурс на должности судей.

Также речь идет об увольнении судей, подобных главе ОАСК Павлу Вовку, и завершении судебных процессов "над обвиняемыми "волчьими" судьями в ВАКСе".

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В то же время, в соответствии со ст. 10 закона "О правовом режиме военного положения" в период действия военного положения полномочия судов не могут быть прекращены.

Обновлено: Фонд отмечает, что все судьи бывшего ОАСК имеют статус судьи. Уволить их может только Высший совет правосудия, а он пока не функционирует.

А пока судьи продолжают получать судейское вознаграждение, хотя и не будут осуществлять правосудие.

Между тем занять должность в другом суде они также не могут.

Привлечь судей к ответственности тоже может только ВСП.

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