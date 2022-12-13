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Рада ликвидировала скандальный ОАСК, но судди продолжат работать

Станислав Погорилов, Роман ПетренкоВторник, 13 декабря 2022, 16:57
Рада ликвидировала скандальный ОАСК, но судди продолжат работать
ФОТО RADIOSVOBODA.ORG

Народные депутаты на пленарном заседании проголосовали за ликвидацию скандального Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда.

Источник: председатель правления фундации "Dejure" Михаил Жернаков в Facebook

Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 310 народных избранников, воздержалось 2 депутатов.

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В фундации "Dejure" сообщили, что ликвидация ОАСК - это лишь первый шаг.

По мнению специалистов, необходимо будет создать новый окружной админсуд для Киева и Киевской области, провести прозрачный конкурс на должности судей.

Также речь идет об увольнении судей, подобных главе ОАСК Павлу Вовку, и завершении судебных процессов "над обвиняемыми "волчьими" судьями в ВАКСе".

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В то же время, в соответствии со ст. 10 закона "О правовом режиме военного положения" в период действия военного положения полномочия судов не могут быть прекращены.

Обновлено: Фонд отмечает, что все судьи бывшего ОАСК имеют статус судьи. Уволить их может только Высший совет правосудия, а он пока не функционирует.

А пока судьи продолжают получать судейское вознаграждение, хотя и не будут осуществлять правосудие.

Между тем занять должность в другом суде они также не могут.

Привлечь судей к ответственности тоже может только ВСП.

Предыстория:

  • Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако решение комитета через 1,5 года совпало с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка
  • 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда". 
  • В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.
  • В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
  • При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".
  • В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

Темы: ОАСКВерховная Рада
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