Рада ликвидировала скандальный ОАСК, но судди продолжат работать
Народные депутаты на пленарном заседании проголосовали за ликвидацию скандального Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда.
Источник: председатель правления фундации "Dejure" Михаил Жернаков в Facebook
Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 310 народных избранников, воздержалось 2 депутатов.
В фундации "Dejure" сообщили, что ликвидация ОАСК - это лишь первый шаг.
По мнению специалистов, необходимо будет создать новый окружной админсуд для Киева и Киевской области, провести прозрачный конкурс на должности судей.
Также речь идет об увольнении судей, подобных главе ОАСК Павлу Вовку, и завершении судебных процессов "над обвиняемыми "волчьими" судьями в ВАКСе".
В то же время, в соответствии со ст. 10 закона "О правовом режиме военного положения" в период действия военного положения полномочия судов не могут быть прекращены.
Обновлено: Фонд отмечает, что все судьи бывшего ОАСК имеют статус судьи. Уволить их может только Высший совет правосудия, а он пока не функционирует.
А пока судьи продолжают получать судейское вознаграждение, хотя и не будут осуществлять правосудие.
Между тем занять должность в другом суде они также не могут.
Привлечь судей к ответственности тоже может только ВСП.
Предыстория:
- Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако решение комитета через 1,5 года совпало с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка.
- 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".
- В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.
- В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
- При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".
- В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".