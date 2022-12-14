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Путин отменил традиционные планы: без хоккея на Красной площади и ежегодного послания

Алена МазуренкоСреда, 14 декабря 2022, 12:09
Путин отменил традиционные планы: без хоккея на Красной площади и ежегодного послания
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Российский диктатор Владимир Путин отменил традиционные предновогодние планы и не будет в этом году играть в хоккей на Красной площади и отменил пресс-конференцию и послание Федеральному собранию.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует в этом году играть в хоккей на Красной площади накануне Нового года.

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Также он заявил, что в Кремле устали от вопросов про послание и предлагают перестать гадать на кофейной гуще.

Прямая речь: "Коллеги сообщают, что послание может состояться уже в следующем году, а также появились сообщения, что оно может быть в письменном виде.

Нет, в письменном виде его не бывает. А что касается сообщений, возможно ли в следующем году. Безусловно, возможно".

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При этом Песков не объяснил причину отмены традиционных планов Путина.

Также Путин отменил "Прямую линию", во время которой с 2001 года отвечал на вопросы СМИ.

Последний раз Путина видели на публике 9 декабря на пресс-конференции в Кыргызстане.

Напомним:

  • 12 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в 2022 году большой декабрьской пресс-конференции не планируется, хотя Путин все же может поговорить с кремлевским пулом пропагандистов. Одной из причин отмены, как писали СМИ, была "ситуация на фронте".
  • Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.
  • Британская разведка предполагает, что в Кремле решили отказаться от проведения уже традиционной большой пресс-конференции Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".

Темы: ПутинРосcияГосдума
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