Российский диктатор Владимир Путин отменил традиционные предновогодние планы и не будет в этом году играть в хоккей на Красной площади и отменил пресс-конференцию и послание Федеральному собранию.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует в этом году играть в хоккей на Красной площади накануне Нового года.

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Также он заявил, что в Кремле устали от вопросов про послание и предлагают перестать гадать на кофейной гуще.

Прямая речь: "Коллеги сообщают, что послание может состояться уже в следующем году, а также появились сообщения, что оно может быть в письменном виде.

Нет, в письменном виде его не бывает. А что касается сообщений, возможно ли в следующем году. Безусловно, возможно".

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При этом Песков не объяснил причину отмены традиционных планов Путина.

Также Путин отменил "Прямую линию", во время которой с 2001 года отвечал на вопросы СМИ.

Последний раз Путина видели на публике 9 декабря на пресс-конференции в Кыргызстане.

Напомним: