Путин отменил традиционные планы: без хоккея на Красной площади и ежегодного послания
Российский диктатор Владимир Путин отменил традиционные предновогодние планы и не будет в этом году играть в хоккей на Красной площади и отменил пресс-конференцию и послание Федеральному собранию.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует в этом году играть в хоккей на Красной площади накануне Нового года.
Также он заявил, что в Кремле устали от вопросов про послание и предлагают перестать гадать на кофейной гуще.
Прямая речь: "Коллеги сообщают, что послание может состояться уже в следующем году, а также появились сообщения, что оно может быть в письменном виде.
Нет, в письменном виде его не бывает. А что касается сообщений, возможно ли в следующем году. Безусловно, возможно".
При этом Песков не объяснил причину отмены традиционных планов Путина.
Также Путин отменил "Прямую линию", во время которой с 2001 года отвечал на вопросы СМИ.
Последний раз Путина видели на публике 9 декабря на пресс-конференции в Кыргызстане.
Напомним:
- 12 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в 2022 году большой декабрьской пресс-конференции не планируется, хотя Путин все же может поговорить с кремлевским пулом пропагандистов. Одной из причин отмены, как писали СМИ, была "ситуация на фронте".
- Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.
- Британская разведка предполагает, что в Кремле решили отказаться от проведения уже традиционной большой пресс-конференции Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".