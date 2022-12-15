Россияне готовят 200 тысяч солдат. Не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.

Источник: The Economist, интервью Залужного

Прямая речь Залужного: "Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать.

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Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек...

Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев".

Детали: Отмечается, что Россия стягивает людей и оружие для нового наступления.

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В частности, уже в январе, но скорее всего весной, РФ может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

Российские войска будут стремиться оттеснить украинские силы и даже могут осуществить вторую попытку взять Киев.

Издание сообщает, что генерал Залужный вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим Сухопутными войсками генералом Александром Сырским предупредили о критических нескольких месяцах впереди.

Главнокомандующий ВСУ уверен, что россияне, как и во время второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

Прямая речь Залужного: "Боеприпасы готовятся, не очень хорошие, но все же. Это не будут те ресурсы, которые могли бы быть за два года перемирия. Это будет паршиво, и боевой потенциал будет очень и очень низким, даже если он наберет еще миллион человек в армию, чтобы бросаться трупами, как это делал Жуков (советский военачальник времен Второй мировой войны), это все равно не принесет желаемого результата".

Западные источники сообщают, что командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин всегда рассматривал конфликт с Украиной как многолетний.

Генералы российского диктатора Владимира Путина упорно продолжают подготовку и развертывание недавно мобилизованных войск и переоснащение промышленности, чтобы помочь военным - в том числе, как говорят украинские командиры, путем производства артиллерийских снарядов.

Отмечается, что замораживание войны повторило бы ошибку трех лет, которые предшествовали вторжению 24 февраля 2022 года: "За это время Путин бесконечно разговаривал с лидерами Запада, которые потакали ему, в то же время готовя армию к вторжению".

Залужный отметил, что в Украине заканчиваются запасы боеприпасов для существующих оборонных систем.

Американские ЗРК Patriot, которые должны поступить в Украину, станут огромным толчком для ВСУ, но обучение солдат их использованию потребует времени. В издании отмечают, что Patriot должны были бы поставлены еще несколько месяцев назад.

Напомним: