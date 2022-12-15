Резников считает, что россияне планируют новое широкое наступление в феврале

Министр обороны Алексей Резников считает, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале следующего года.

Источник: Резников в интервью The Guardian

Прямая речь: "[Призывники] готовятся минимум три месяца. Это означает, что они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план".

Детали: Резников заявил, что, хотя Украина сейчас способна успешно защищаться от российских ракетных атак, направленных на ключевые объекты инфраструктуры, включая энергетическую сеть, появляются доказательства того, что Кремль готовит новое широкое наступление.

Говоря о частичной мобилизации в России около 300 тысяч военных, Резников предположил, что в то время как половина из них, часто после минимальной подготовки, используется для усиления сил Москвы после ряда неудач на поле боя, остальные готовятся более тщательно для будущих наступательных действий.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч человек, начала свои учебные курсы в различных лагерях", - сказал Резников.

Министр ожидает, что Россия продолжит мобилизацию своих граждан после нынешней частичной мобилизации, описав основную тактику российского командования как "мясорубку", когда они бросают в бой как можно больше людей в надежде, что они перевесят меньшие по численности украинские силы.

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"Если бы это была мясорубка против мясорубки, мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с большой советской армией. Конечно, большая советская армия победила бы, а маленькая советская армия проиграла бы, но мы не советская армия", - подчеркнул Резников.

Он выразил мнение, что Украина сейчас побеждает Россию в воздухе. По его словам, украинские системы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале полномасштабной войны до 80% в декабре.

The Guardian отмечает, что заявление Резникова о возможном новом широком наступлении россиян совпало с похожими заявлениями президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сирского в интервью изданию The Economist.

"Эти заявления, как представляется, были частью широких скоординированных усилий, направленных на предостережение западных союзников от самоуспокоения и освещения постоянной угрозы, которую Россия представляет для Украины", - отмечает издание.

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.

По его словам, уже в январе, но скорее всего весной, РФ может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.