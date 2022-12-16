Российские войска не смогут взять Киев, даже если попытаются снова атаковать – ISW

Крайне маловероятно, что российские войска смогут захватить Киев, даже если снова будут атаковать украинскую столицу с территории Беларуси, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Как известно, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.

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В ISW убеждены, что в случае повторного наступления на север Украины российские войска вряд ли будут более успешными зимой 2023 года, чем они были в феврале 2022 года.

Аналитики института считают, что вооруженные силы России сильно деградировали и не имеют боевой мощи, которую они имели, когда РФ попыталась и провалила свою полномасштабную попытку захватить Киев в феврале 2022 года.

Также в институте отмечают, что российские войска не смогли защитить свои достижения по всей Украине и потеряли более 70 тыс. кв. км оккупированной территории с момента ухода из-под Киева.

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Аналитики отмечают, что сейчас россияне в Бахмуте продвигаются не более чем на 100-200 м в день после того, как сосредоточили там свои основные усилия.

А еще, говорится в отчете ISW, Россия не установила преимущество в воздухе и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов.

"Украинские войска, со своей стороны, подготовили значительные оборонительные укрепления на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года. Местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует ведению маневренной войны, а возможные пути вторжения из Беларуси в Киев пролегают через узкие места в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские войска уже научились защищать", – добавляют аналитики института.

Основные выводы ISW: