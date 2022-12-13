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Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии

Алена МазуренкоВторник, 13 декабря 2022, 12:42
Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии
ЛУКАШЕНКО С БЕЛОРУССКИМИ ВОЕННЫМИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

По поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.

Источник: Минобороны Беларуси, Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По поручению Президента Республики Беларусь – Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности.

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Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

Детали: Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" подчеркивает, что реки Неман и Березина не находятся вблизи границы с Украиной.

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Они опубликовали карту с примерным расположением рек на территории Беларуси и обозначили полигоны, которые расположены вблизи.

Проект сообщает, что подобные проверки уже проводились 4 мая и 11 октября 2022 года.

Обновлено: Кроме того, "Беларускі Гаюн" сообщает, что Беларусь направляет войска на границу с Украиной. 

В частности, подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38 одшбр, Брест) движутся на юго-восток от Бреста, по трассе Р17 до города Малорита/агрогородка Мокраны.

Эти городки расположены на расстоянии 20 и 4 км от границы с Украиной.

Дословно: "В составе колоны: не менее 25 БТР-80, около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом, 3 буксируемых автомобилем МЗКТ "Волат" 120-мм миномета 2Б23 "Нона-М1", 2 топливозаправщика, командно-штабная машина Р-145БМ, 2 машины связи, не менее 5 машин пограничной службы РБ, машина скорой помощи и 2 полевые кухни".

Предистория:

  • В конце ноября военная разведка Минобороны не фиксировала на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале 2022 года.
  • В начале декабря командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что защитники готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления войск в Беларуси.
  • 12 декабря Госпогранслужба сообщила, что совместные российско-белорусские учения проходят на полигонах Республики Беларусь не вблизи границы с Украиной.

Темы: БеларусьармияЛукашенко
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