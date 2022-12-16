В пятницу враг выпустил 74 ракеты, пострадали 5 областей – сводка Генштаба

В Генштабе уточнили данные по ракетному обстрелу в пятницу – оккупанты применили 74 ракеты, из которых 60 были сбиты силами ПВО.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны (ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что россияне выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков были сбиты - ред.)

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В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и РФ продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запселье и Поповка Сумской области и Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное на Харьковщине.

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На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции украинских войск из танков и разнокалиберной артиллерии неподалеку Макеевки, Площанки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на украинские позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва. Обстреливал районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализне, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Меловое на Херсонщине.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.