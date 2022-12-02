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В России упал истребитель МиГ-31 – "в безлюдном месте"

Елена РощинаПятница, 2 декабря 2022, 09:19
В России упал истребитель МиГ-31 – в безлюдном месте
МиГ-31, иллюстративное фото РИА Новости

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета.

Источник: российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа РФ

Дословно: "2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. Полет выполнялся без боекомплекта".

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Детали: По данным военного ведомства, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. 

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", – сообщили в Восточном военном округе.

К  месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

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Справка: МиГ-31 – советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. 

Напомним: Это далеко не первая авария военного самолета в России за время полномасштабной войны против Украины. 

8 апреля 2022 года истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области РФ.

24 июня возле российской Рязани разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

9 октября в Ростовской области потерпел крушение учебный Су-24, а 10 октября – Су-25.

Вечером 17 октября в российском Ейске истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на многоэтажку во время набора высоты.

Темы: Росcияавиа
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