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Митрополиту УПЦ МП объявили подозрение: он оправдывал захват Крыма

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 12:00
Митрополиту УПЦ МП объявили подозрение: он оправдывал захват Крыма
Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП, который оправдывал захват россиянами Крыма.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно силовики: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины. Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе.

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Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения по оправданию российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым". 

 
фото СБУ

Детали: СБУ выяснила, что на Кировоградщину указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров. Также церковнослужители проводили встречи на территории России. 

 
фото сбу 

После этого в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу – ее печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора.

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Во время обысков на территории епархии силовики обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".

Независимая экспертиза пришла к выводу, что преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УКУ.

Досудебное расследование продолжается.

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Темы: СБУУПЦ МПпропагандаКировоградская область
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