В Беларуси РФ перебрасывает войска и технику к границе с Украиной – "Гаюн"

Мониторинговая группа сообщила, что Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сообщается, что в течение 20 декабря фиксируют перевозки танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг - ближе к границе с Украиной.

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Детали: Белорусское издание "БелСат" опубликовало видео, как один из эшелонов, замеченных у Драгичина, движется в сторону Иваново.

Речь идет о 6 крытых вагонах, 2 вагонах для людей, цистернах, "Уралах" и бензовозах.

Наблюдатели отмечают, что такого количества техники недостаточно для каких-либо наступательных действий.

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В частности, 20 декабря с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой ВС РФ, которая дислоцировалась на полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский р-н, Брестская обл).

На платформах: 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и Камазы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов.

Также известно, что 19 декабря, на ЖД-станции Заслоново (Витебская обл.) осуществляли погрузку на платформы более 20 танков и примерно 16 Уралов ВС РФ, которые находились на полигоне "Лепельский".

Пунктом назначения этого эшелона является Слуцк (Минская обл.), что также значительно ближе к границе с Украиной.

Также утром 20 декабря через Шклов (Могилевская обл.) прошел эшелон: 20 БМП-2, 3 бензовоза, 7 Уралов, Мобильный Пункт Управления Связной (МПУС-К) на базе КамАЗ, 4 пассажирских вагона РЖД и 3 грузовых вагона.

Этот эшелон прибыл в Калинковичи (Гомельская обл.), но он может продолжить движение еще южнее.

В "Гаюн" предполагают, что технику могут везти на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной.

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