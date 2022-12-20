Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси РФ перебрасывает войска и технику к границе с Украиной – "Гаюн"

Алена МазуренкоВторник, 20 декабря 2022, 15:34
В Беларуси РФ перебрасывает войска и технику к границе с Украиной – Гаюн
иллюстративное ФОТО: "Беларускі Гаюн"

Мониторинговая группа сообщила, что Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов. 

Источник: Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Сообщается, что в течение 20 декабря фиксируют перевозки танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг - ближе к границе с Украиной.

Реклама:

Детали: Белорусское издание "БелСат" опубликовало видео, как один из эшелонов, замеченных у Драгичина, движется в сторону Иваново.

Речь идет о 6 крытых вагонах, 2 вагонах для людей, цистернах, "Уралах" и бензовозах.

Наблюдатели отмечают, что такого количества техники недостаточно для каких-либо наступательных действий.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, 20 декабря с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой ВС РФ, которая дислоцировалась на полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский р-н, Брестская обл).

На платформах: 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и Камазы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов.

Также известно, что 19 декабря, на ЖД-станции Заслоново (Витебская обл.) осуществляли погрузку на платформы более 20 танков и примерно 16 Уралов ВС РФ, которые находились на полигоне "Лепельский".

Пунктом назначения этого эшелона является Слуцк (Минская обл.), что также значительно ближе к границе с Украиной.

Также утром 20 декабря через Шклов (Могилевская обл.) прошел эшелон: 20 БМП-2, 3 бензовоза, 7 Уралов, Мобильный Пункт Управления Связной (МПУС-К) на базе КамАЗ, 4 пассажирских вагона РЖД и 3 грузовых вагона.

Этот эшелон прибыл в Калинковичи (Гомельская обл.), но он может продолжить движение еще южнее.

 

В "Гаюн" предполагают, что технику могут везти на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной.

Предыстория: 

Темы: БеларусьРосcияВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин в Кремле раздал ордена главным коллаборационистам
"Шахедная" атака России 19 декабря была самой большой - Воздушные силы
Резников расшифровал слова Залужного о "300 танках"
В НАТО представили систему "Дельта", через которую коммуницируют украинские бойцы
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: