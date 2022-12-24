Родственники пленных "азовцев" устроили рождественскую акцию в Киеве

На Софийской площади в Киеве семьи пленных бойцов из полка "Азов" устроили акцию "Полк Азов: Рождество в плену".

Источник: Суспільне

акция родственников пленных "азовцев" в Киеве, фото: Суспільне

Детали: Родственники пленных просят всех украинцев, которые будут праздновать Рождество 25 декабря, помолиться за "азовцев".

Организаторы установили на площади два стола. Один из них застелен скатертью и накрыт традиционными блюдами на Сочельник, за ним сидят празднично одетые люди.

На втором столе – венок из веток и металлические миски. За столом – ребята в военной форме, они символизируют "азовцев", которые сейчас находятся в плену. Столы разделяет колючая проволока.

Позади стола стоят люди с плакатами с лозунгами "Где Азов?", "Верните Азов", "Азовсталь – вернуть каждого живым" и другими.

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