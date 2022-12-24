Родственники пленных "азовцев" устроили рождественскую акцию в Киеве
Суббота, 24 декабря 2022, 17:02
На Софийской площади в Киеве семьи пленных бойцов из полка "Азов" устроили акцию "Полк Азов: Рождество в плену".
Источник: Суспільне
Детали: Родственники пленных просят всех украинцев, которые будут праздновать Рождество 25 декабря, помолиться за "азовцев".
Организаторы установили на площади два стола. Один из них застелен скатертью и накрыт традиционными блюдами на Сочельник, за ним сидят празднично одетые люди.
На втором столе – венок из веток и металлические миски. За столом – ребята в военной форме, они символизируют "азовцев", которые сейчас находятся в плену. Столы разделяет колючая проволока.
Позади стола стоят люди с плакатами с лозунгами "Где Азов?", "Верните Азов", "Азовсталь – вернуть каждого живым" и другими.
Предыстория:
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- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых и командиры из "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Согласно договоренностям, 5-ро командиров "Азова" должны находиться в Турции до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- 27 сентября руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко сообщала, что в российском плену оставались около 800 "азовцев", из них более 40 женщин, среди них есть беременные. Впоследствии еще часть пленных были освобождены в ходе обменов.