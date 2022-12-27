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До конца года россияне хотят выйти на админграницу Донецкой области – Маляр

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 01:33
Анна Маляр, скриншот с телемарафона

Российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью телемарафону "Єдині новини"

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) поставили себе задачу до конца календарного года выйти на (административные – ред.) границы Донецкой области".

Детали: Маляр рассказала, что сейчас город Бахмут является "нашей восточной крепостью", где враг сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения.

"Там (в районе Бахмута – ред.) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается", – сообщила заместитель министра обороны.

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Темы: Донецкая областьБахмутРосcиявойна
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