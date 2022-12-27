До конца года россияне хотят выйти на админграницу Донецкой области – Маляр
Российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью телемарафону "Єдині новини"
Прямая речь: "Они (россияне – ред.) поставили себе задачу до конца календарного года выйти на (административные – ред.) границы Донецкой области".
Детали: Маляр рассказала, что сейчас город Бахмут является "нашей восточной крепостью", где враг сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения.
"Там (в районе Бахмута – ред.) было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается", – сообщила заместитель министра обороны.
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Что этому предшествовало:
- Институт изучения войны (ISW) наблюдает замедление наступления российских войск в районе Бахмута и предполагает, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.
- По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, восточный фронт сейчас является главным эпицентром вооруженной борьбы против агрессора, а Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганщины – главными горячими точками.