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Одного из четырех украинцев, которые заблудились в горах в Румынии, нашли мертвым

"Европейская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 20:51

Румынские спасатели во вторник обнаружили тело одного из четырех украинцев, которые накануне Рождества отправились в горы и пересекли государственную границу.

Об этом во вторник заявил директор Государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреш Дан Бенга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

"Одного из двух украинцев, с которыми не удавалось связаться, местный житель нашел мертвым", - сообщил он.

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Поиски украинцев, заблудившихся в горах 24 декабря, продолжились во вторник. Днем их пришлось прервать из-за ухудшения погодных условий.

Ранее государственная пограничная служба Украины сообщила, что в воскресенье, 25 декабря, румынские коллеги передали им двух украинцев, которые накануне пытались незаконно пересечь государственную границу. Те сообщили, что вместе с ними были еще четверо мужчин, которые исчезли из поля зрения.

В тот же день четверо украинцев позвонили в румынскую службу спасения и попросили о помощи, сообщив, что застряли на высоте более 1800 метров с румынской стороны горы Поп Иван Мармарошский без надлежащей экипировки и теплой одежды.

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26 декабря румынские спасатели сообщили, что нашли двух заблудившихся украинцев живыми. О еще одном было известно, что он упал с обрыва и получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. Последний раз он выходил на связь утром 26 декабря.

Во вторник днем представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что поиски заблудившихся украинцев продолжаются.

Темы: РумынияКарпатыУкраинаграница
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