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КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указать принадлежность к России

Валентина РоманенкоВторник, 27 декабря 2022, 14:18
КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указать принадлежность к России
пропагандистская литература РФ, обнаруженная при обысках в УПЦ МП. фото СБУ

Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

Источник: пресс-служба КС

Детали: Решение вынесено 27 декабря.

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Указано, что КС учел решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности указано: "сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".

Принятый закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации.

Также этот закон установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины в части, соединения ВСУ и другие военные формирования Украины в местах их дислокации или другие военные формирования Украины в местах их дислокации или других ограничений, предусмотренных законом.

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Отмечается, что текст решения и его резюме будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного суда 28 декабря 2022 года.

  • 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России. При этом именно название УПЦ МП не было указано в законе.
  • Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".
  • Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект №5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря соответствующий закон подписал 5-й президент Украины Петр Порошенко.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России. Его подали 49 народных депутатов, в основном - представители партии ОПЗЖ.

Темы: УПЦ МПКС
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