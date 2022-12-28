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Экипажи ВСУ провели учения на британских вертолетах Sea King

Алена МазуренкоСреда, 28 декабря 2022, 16:59
ВЕРТОЛЕТ SEA KING, ФОТО GETTY IMAGES

Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки, 10 экипажей ВСУ уже провели учения.

Источник: Министерство обороны Великобритании 

Детали: Сообщается, что Королевские военно-морские силы провели учения на вертолетах Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, усиливая их поисково-спасательные способности.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, на флоте последний Sea King перестали использовать с 2018 года. 

Украинские специалисты проходили обучение в Британии по управлению и обслуживанию вертолетов, которые будут использоваться для поисково-спасательных операций. 

В ноябре стало известно, что Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине. 

Темы: ВеликобританияУкраинаВооруженные силыавиа
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