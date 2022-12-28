Экипажи ВСУ провели учения на британских вертолетах Sea King
Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках дальнейшей поддержки, 10 экипажей ВСУ уже провели учения.
Источник: Министерство обороны Великобритании
Детали: Сообщается, что Королевские военно-морские силы провели учения на вертолетах Sea King для 10 экипажей Вооруженных Сил Украины, усиливая их поисково-спасательные способности.
Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, на флоте последний Sea King перестали использовать с 2018 года.
Украинские специалисты проходили обучение в Британии по управлению и обслуживанию вертолетов, которые будут использоваться для поисково-спасательных операций.
В ноябре стало известно, что Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.
🚁 The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 28, 2022
The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vQUjfAWMrP