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После ночной атаки дронами Россия массированно бьет ракетами, в разных областях Украины работает ПВО

Елена РощинаЧетверг, 29 декабря 2022, 08:58
Дым от работы ПВО, фото читателей УП

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины работают силы ПВО.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, главы ОВА, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Дословно ВС: "После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства. Оставайтесь в укрытии!".

Детали: Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной, работает ПВО.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что РФ осуществляет массированный ракетный удар по Украине, над Одесской областью работает ПВО

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Одну ракету сбили над Сумской областью.

В Полтавской области тоже работает ППО, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Также ПВО сработала в Киеве. Прозвучала серия взрывов. Работает ПВО и в Киевской области.

В то же время в Харькове есть "прилеты" ракет, прозвучала серия взрывов, сообщил гордской глава Игорь Терехов.

Подоляк заявил в 09:21: "Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских".

Обновление: Позже в Генштабе и главнокомандующий ВСУ сообщили, что противовоздушная оборона утром 29 декабря уничтожила 54 крылатых ракеты из 69-ти, запущенных Россией.

Во Львовской области ПВО сбили 4 из 6 ракет, есть попадание в электроподстанцию.

Этому предшествовало: Ночью 29 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны. В Днепропетровской области были сбиты все 5 дронов "Шахед" (Shahed).

УП, обновлено
Темы: войнаУкраинаРосcияракетный удар
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