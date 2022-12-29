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После ночной атаки дронами Россия массированно бьет ракетами, в разных областях Украины работает ПВО

Елена РощинаЧетверг, 29 декабря 2022, 07:58
После ночной атаки дронами Россия массированно бьет ракетами, в разных областях Украины работает ПВО
Дым от работы ПВО, фото читателей УП

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины работают силы ПВО.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ, главы ОВА, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Дословно ВС: "После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

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Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства. Оставайтесь в укрытии!".

Детали: Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной, работает ПВО.

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Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что РФ осуществляет массированный ракетный удар по Украине, над Одесской областью работает ПВО

Одну ракету сбили над Сумской областью.

В Полтавской области тоже работает ППО, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Также ПВО сработала в Киеве. Прозвучала серия взрывов. Работает ПВО и в Киевской области.

В то же время в Харькове есть "прилеты" ракет, прозвучала серия взрывов, сообщил гордской глава Игорь Терехов.

Подоляк заявил в 09:21: "Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских".

Обновление: Позже в Генштабе и главнокомандующий ВСУ сообщили, что противовоздушная оборона утром 29 декабря уничтожила 54 крылатых ракеты из 69-ти, запущенных Россией.

Во Львовской области ПВО сбили 4 из 6 ракет, есть попадание в электроподстанцию.

Этому предшествовало: Ночью 29 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны. В Днепропетровской области были сбиты все 5 дронов "Шахед" (Shahed).

УП, обновлено
Темы: войнаУкраинаРосcияракетный удар
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