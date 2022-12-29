В Харькове – серия взрывов

Уром 29 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов, по предварительным данным, есть прилеты в Слободском районе.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно – прилеты в Слободской район".

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Детали: По словам мэра, инфлюация о том, по каким объектам били и есть ли пострадавшие, еще уточняется.

Синегубов тоже сообщил, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Позже он добавил, что, по предварительным данным, есть прилеты 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах. Под прицелом – критическая инфраструктура.

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