Заключение врача: у Саакашвили – отравление тяжелыми металлами, зависимость из-за препаратов

Американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

Источник: медицинское заключение Дэвида Смита в распоряжении Украинской правды

Детали: В предоставленном заключении Смит из Сан-Франциско штата Калифорния отметил, что он является специалистом по клинической токсикологии и медицине зависимости ("ADM").

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"Меня привлекли для предоставления экспертного заключения о состоянии здоровья Михеила Саакашвили, результатов токсикологических исследований биологических образцов, полученных от него, оказания ему медицинской помощи, а также о необходимости его немедленного перевода в другое медицинское учреждение за пределами Грузии для надлежащего лечения и детоксикации", - говорится в заключении врача.

Относительно результатов анализов Саакашвили указывается, что "тестирование показало наличие тяжелых металлов и других веществ, в частности ртути и мышьяка, в образцах волос и ногтей, полученных и исследованных лабораторией NMS Labs".

Смит прокомментировал эти результаты: "Большинство из этих веществ не может присутствовать в организме Саакашвили в результате медицинского лечения". А также добавил, что проведенный токсикологический анализ показал, что это является "результатом отравления тяжелыми металлами".

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Кроме того, Смит отмечает, что назначенные Саакашвили лекарства для одновременного приема несут угрозу побочных эффектов и зависимости.

"Мое экспертное мнение заключается в том, что одновременный прием нескольких препаратов без надлежащих показаний, как это есть в материалах дела Саакашвили, несет в себе серьезный риск развития опасных побочных эффектов и зависимости.

Я также отмечаю, что Фенибут (назначенный Саакашвили - ред.) является препаратом, который может вызвать длительный период абстиненции (болезненное состояние, которое развивается у пациентов с наркоманией или токсикоманией после прекращения приема веществ, вызывающих зависимость, и является признаком физической зависимости - ред.

Врач также добавляет: "Таким образом... применение вышеупомянутой схемы лечения является злоупотреблением наркотическими средствами... что приводит к повышенному риску заболеваемости и смертности".

Согласно заключению, ненадлежащее лечение Саакашвили привело к "дисфункции мозга".

Поэтому, по мнению Смита, пациент нуждается в срочном "переводе в соответствующее медицинское учреждение (за пределами Грузии, в частности в США - ред.) для обследования и немедленного проведения детоксикации".

Что было раньше: У Саакашвили, предположительно, установлен туберкулез и деменция.

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