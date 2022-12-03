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Наев: Враг накапливает силы в Беларуси, мы готовимся к реагированию

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 10:50
Наев: Враг накапливает силы в Беларуси, мы готовимся к реагированию
наев, скриншот

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что защитники готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления войск в Беларуси.

Источник: Наев в видеообращении

Прямая речь Наева: "Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой.
На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Так что мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию.

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Сейчас угрозы со стороны Беларуси еще нет. Работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы".

Детали: По его словам, если возрастет военная угроза со стороны Беларуси, предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб.

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Темы: НаевВооруженные силыБеларусьвойна
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