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Россияне попали в объекты энергетики в 3 областях, система остается целостной – Шмыгаль

Елена РощинаПонедельник, 5 декабря 2022, 16:37
Россияне попали в объекты энергетики в 3 областях, система остается целостной – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

5 декабря, в годовщину подписания Будапештского меморандума, российские войска попали в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях Украины.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль  

Прямая речь: "Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план – погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу в очередной раз не удалось задуманное.

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Энергетическая система страны функционирует и остается целостной. 

Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избежания аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом".

Детали: Шмыгаль отметил, что очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума. 

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"Демонстрируют миру, какой из них "надежный" гарант безопасности. Поэтому полагаемся на Вооруженные Силы Украины и наших спасателей. Верим в победу и в справедливое возмездие для российских террористов", – добавил премьер.

Этому предшествовало: Днем 5 декабря во многих областях Украины звучали взрывы. Воздушные силы Украины сбили более 60 ракет, выпущенных Россией по территории Украины. Силы ПВО сбили ракеты над Киевской, Полтавской и Днепропетровской областями.

Однако в результате восьмой массированной ракетной атаки 5 декабря есть попадания в объекты энергетики. В частности, повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.

Темы: энергетикавойнаракетный ударШмыгаль
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