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Воздушные силы ВСУ опубликовали фото последствий удара по аэродрому РФ в Рязанской области

"Украинская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 19:57
Воздушные силы ВСУ опубликовали фото последствий удара по аэродрому РФ в Рязанской области
Фото из Телеграмм Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали фотографии последствий удара по аэродрому со стратегической авиацией в России.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Детали: Воздушники опубликовали две фотографии последствий удара по российскому военному аэродрому "Дягилево" в Рязанской области, прокомментировав: "Рязань. Скорбим".

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На фото видно поврежденный бомбардировщик-ракетоносец и грузовик, рядом с которым следы крови.

Через несколько часов фото из Telegram-канала Воздушных сил удалили. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. 
  • Минобороны РФ заявило, что в понедельник в России были атакованы аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, на которых располагаются стратегические бомбардировщики.

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Темы: РосcиявойнаВоздушные силы ВСУ
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