В Беларуси проверяют боевую готовность вооруженных сил, говорят, по плану

Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил страны.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Детали: В военном ведомстве говорят, что хотят проверить боевую и мобилизационную готовность на необходимом уровне, а также повысить слаженность органов военного управления.

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Также военные имеют целью усовершенствовать практические навыки командиров и научить личный состав действиям в различных условиях обстановки.

Что предшествовало:

На днях командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, поэтому украинские защитники готовятся к адекватному реагированию на это.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Александр Лукашенко делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и избежать втягивания в войну в Украине.