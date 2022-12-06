В Беларуси проверяют боевую готовность вооруженных сил, говорят, по плану

Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил страны.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Детали: В военном ведомстве говорят, что хотят проверить боевую и мобилизационную готовность на необходимом уровне, а также повысить слаженность органов военного управления.

Также военные имеют целью усовершенствовать практические навыки командиров и научить личный состав действиям в различных условиях обстановки.

Что предшествовало: