Путин провел Совбез о "внутренней безопасности"
Вторник, 6 декабря 2022, 10:18
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсуждалось "обеспечение внутренней безопасности страны"
Источник: пресс-служба Кремля, "Медуза"
Детали: Совещание проходило на фоне новостей об атаках, предположительно, украинских беспилотников на аэродромы в российских регионах.
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Речь идет не только о регионах, граничащих с Украиной, но и относительно отдаленных от границы — в Рязанской и Саратовской областях РФ.
Напомним: В ночь на 6 декабря в российском городе Курск произошел пожар на аэродроме.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
- Минобороны РФ заявило, что в понедельник в России были атакованы аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, на которых располагаются стратегические бомбардировщики.