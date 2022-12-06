Путин провел Совбез о "внутренней безопасности"

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсуждалось "обеспечение внутренней безопасности страны"

Источник: пресс-служба Кремля, "Медуза"

Детали: Совещание проходило на фоне новостей об атаках, предположительно, украинских беспилотников на аэродромы в российских регионах.

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Речь идет не только о регионах, граничащих с Украиной, но и относительно отдаленных от границы — в Рязанской и Саратовской областях РФ.

Напомним: В ночь на 6 декабря в российском городе Курск произошел пожар на аэродроме.

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