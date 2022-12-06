ВМС: в Черном море дежурят два корабля с "калибрами"
Вторник, 6 декабря 2022, 16:50
По данным Военно-морских сил, в трех морях россияне собрали кораблей, общий залп которых 88 ракет типа "калибр".
Источник: ВМС ВСУ
Детали: По данным ВМС:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 вражеских кораблей, из них 2 носители крылатых ракет "калибр", общий залп - 12 ракет;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
- в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 76 ракет.
Напомним: Днем 5 декабря Воздушные силы сбили более 60 ракет, выпущенных Россией по территории Украины. Силы ПВО сбили ракеты над Киевской, Полтавской и Днепропетровской областями.
В течение 5 декабря Россия выпустила по Украине ракет разных типов общей стоимостью примерно в $400-500 млн.