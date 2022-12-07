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Священника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах

Станислав ПогориловСреда, 7 декабря 2022, 14:47
Фото: СБУ

Настоятеля храма УПЦ МП в Лисичанске осудили на 12 лет на основании собранных Службой безопасности доказательств, он "сливал данные о позициях Вооруженных сил и патриотах в Северодонецке.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года. На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание - 12 лет лишения свободы".

 

Детали: По данным следствия, клирика привлек к "сотрудничеству" представитель российских оккупантов во время поездки в РФ в 2014 году. С тех пор на постоянном контакте со священником находился один из главарей террористической "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения священник собирал и передавал боевику данные о подразделениях ВСУ, в частности, о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

 

Прежде всего врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений защитников.

Также он "сливал" данные о местных патриотах, которые потенциально могли оказать сопротивление оккупационным группировкам.

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Кроме этого, СБУ разоблачила на Луганщине еще одного священника УПЦ МП, который пошел на добровольное сотрудничество с агрессором. На временно оккупированной территории востока Украины он сдавал места пребывания участников движения сопротивления, в частности бывших бойцов АТО.

По предварительным данным, именно по его "наводке" оккупанты похитили двух украинских патриотов.

Сейчас предатель скрывается от правосудия на оккупированном востоке.

Что предшествовало: 

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях. 
  • В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.

Темы: войнаУПЦ МП
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