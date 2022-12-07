Священника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах
Настоятеля храма УПЦ МП в Лисичанске осудили на 12 лет на основании собранных Службой безопасности доказательств, он "сливал данные о позициях Вооруженных сил и патриотах в Северодонецке.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года. На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание - 12 лет лишения свободы".
Детали: По данным следствия, клирика привлек к "сотрудничеству" представитель российских оккупантов во время поездки в РФ в 2014 году. С тех пор на постоянном контакте со священником находился один из главарей террористической "ЛНР".
После начала полномасштабного вторжения священник собирал и передавал боевику данные о подразделениях ВСУ, в частности, о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.
Прежде всего врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений защитников.
Также он "сливал" данные о местных патриотах, которые потенциально могли оказать сопротивление оккупационным группировкам.
Кроме этого, СБУ разоблачила на Луганщине еще одного священника УПЦ МП, который пошел на добровольное сотрудничество с агрессором. На временно оккупированной территории востока Украины он сдавал места пребывания участников движения сопротивления, в частности бывших бойцов АТО.
По предварительным данным, именно по его "наводке" оккупанты похитили двух украинских патриотов.
Сейчас предатель скрывается от правосудия на оккупированном востоке.
Что предшествовало:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.