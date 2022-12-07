Священника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах

Настоятеля храма УПЦ МП в Лисичанске осудили на 12 лет на основании собранных Службой безопасности доказательств, он "сливал данные о позициях Вооруженных сил и патриотах в Северодонецке.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года. На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание - 12 лет лишения свободы".

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Детали: По данным следствия, клирика привлек к "сотрудничеству" представитель российских оккупантов во время поездки в РФ в 2014 году. С тех пор на постоянном контакте со священником находился один из главарей террористической "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения священник собирал и передавал боевику данные о подразделениях ВСУ, в частности, о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

Прежде всего врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений защитников.

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Также он "сливал" данные о местных патриотах, которые потенциально могли оказать сопротивление оккупационным группировкам.

Кроме этого, СБУ разоблачила на Луганщине еще одного священника УПЦ МП, который пошел на добровольное сотрудничество с агрессором. На временно оккупированной территории востока Украины он сдавал места пребывания участников движения сопротивления, в частности бывших бойцов АТО.

По предварительным данным, именно по его "наводке" оккупанты похитили двух украинских патриотов.

Сейчас предатель скрывается от правосудия на оккупированном востоке.

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