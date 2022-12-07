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В Коростене от атаки россиян пострадали гражданские объекты – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 18:51

В 287 сутки полномасштабной войны россияне атаковали Коростень Житомирской области, ряд населенных пунктов Запорожской области, а также город Курахово Донецкой области.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 7 декабря

Дословно: "В течение суток от ракетных ударов и БпЛА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелы из реактивных систем залпового огня подверглись жилые кварталы города Курахово Донецкой области.

В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины".

Детали: Ранее глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщал, что в ночь на 7 декабря враг пытался атаковать Житомирщину беспилотником типа Shahed-136, но бойцы 115-й бригады территориальной обороны сбили дрон на севере области, отследив цель от границы. Жертв и пострадавших на месте падения БпЛА не было.

Генштаб ВСУ также информирует, что за сутки защитники Украины сбили ударный БпЛА типа Shahed-136. (Вечером 6 декабря в Днепропетровской области, по данным властей, сбили 8 дронов.)

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

Генштаб информирует также о ситуации на разных направлениях в целом.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области РФ. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы неподалеку Стрелечей, Терновой, Старицы, Волчанских Хуторов и Чугуновки Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Терны и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневое поражение вблизи Временки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя и Железнодорожного в Запорожской.

На Херсонском направлении враг обороняется. Под артиллерийский огонь попали более 10 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны Херсонской области и окрестности города Херсон.

Темы: войнаГенштабЖитомирская областьДонецкая область
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