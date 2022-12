Спутниковые снимки указывают, что с российской авиабазы "Дягилево" исчезли до 10 бомбардировщиков

С российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22м.

Источник: журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов в Twitter

Детали: Крутов опубликовал снимки, сделанные 7 декабря. "Поврежденный Ту-22М исчез, оставив лишь тень на взлетно-посадочной полосе. По меньшей мере 9 других бомбардировщиков Ту-22М вылетели с базы, а также некоторые другие самолеты", - написал он.

1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs