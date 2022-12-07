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Спутниковые снимки указывают, что с российской авиабазы "Дягилево" исчезли до 10 бомбардировщиков

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 19:51
Спутниковые снимки указывают, что с российской авиабазы Дягилево исчезли до 10 бомбардировщиков
Фото: planet

С российской военной авиабазы "Дягилево" в Рязанской области исчезли до 10 бомбардировщиков Ту-22м.

Источник: журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов в Twitter

Детали: Крутов опубликовал снимки, сделанные 7 декабря. "Поврежденный Ту-22М исчез, оставив лишь тень на взлетно-посадочной полосе. По меньшей мере 9 других бомбардировщиков Ту-22М вылетели с базы, а также некоторые другие самолеты", - написал он.

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Он не исключил, что отдельные самолеты могли переместить на другое место на этой же базе.

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Предыстория:

  • Ранее Крутов публиковал снимки, которые показали, что на российской военной авиабазе в Энгельсе в Саратовской области тушили бомбардировщик.
  • Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
  • The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что Украина в понедельник осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России.

Темы: Росcияавиа
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