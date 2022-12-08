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Кремль заявил, что Россия может закончить войну "хоть завтра", но есть условие

Станислав ПогориловЧетверг, 8 декабря 2022, 13:08
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия может закончить войну в Украине при желании президента Владимира Зеленского, при этом он сказал, что войска РФ хотят отвоевать освобожденные ВСУ территории, так как считают их "оккупированными"

Прямая речь Пескова: "Можно рассуждать до посинения, когда это все (война - ред.) может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании (Зеленского - ред.)".

Детали: В то же время, комментируя слова Владимира Путина о "присоединении новых территорий", Песков дал понять, что Кремль собирается отвоевывать освобожденные Вооруженными силами регионы.

Он начал повторять утверждение Путина, что тот объявил аннексированными частично захваченные области, чтобы "защитить" людей Донбасса.

Поэтому, сказал Песков, российские оккупанты намерены снова отвоевать освобожденные ВСУ территории, поскольку, по мнению Кремля, украинские земли являются "оккупированными Киевом".

Что предшествовало:

  • 7 декабря Путин признал, что захват новых территорий является для России значимым результатом так называемой "специальной операции" в Украине.
  • Тогда же Путин заявил, что российские военные иногда оставляют свои позиции, но это не является проблемой для России.
  • 5 декабря Зеленский заявил, что очередной массированный ракетный удар России по Украине в годовщину подписания Будапештского меморандума свидетельствует, что любые договоренности с государством-террористом невозможны.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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