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ССО показали день работы спецподразделения, превращающего "плохих россиян в хороших"

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 12:34
ССО показали день работы спецподразделения, превращающего плохих россиян в хороших
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций обнародовали видео части выполнения боевых задач на юге Украины.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: На видео зафиксировано несколько часов одного "рабочего" дня 73 морского центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого, который эффективно противостоит врагу на южном направлении Украины.

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В частности, как бойцы ССО выезжают на место выполнения задач, проводят разведку и аэроразведку, сбрасывают боеприпасы на головы захватчиков, прячутся от вражеских обстрелов, шутят и поют под взрывами артиллерии, и меняют дислокацию тоже под обстрелами.

Дословно: "Доехать до места выполнения задачи целыми. Попробовать запустить дрон. Спрятаться от артиллерии россиян. Опять дрон. Снова артиллерия. Запустить дрон. Артиллерия. Разведка вражеских позиций. Определенные события, о которых нельзя говорить. И снова вражеский обстрел. Собраться и отправиться обратно. Едва не погибнуть по дороге от вражеского танка. Приехать на место сбора и готовиться к следующему выезду.

ВИДЕО ДНЯ

Это - краткое описание событий, снятых на южном направлении во время работы с операторами одного из подразделений ССО Украины".

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Темы: ССОвойна
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