Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 19:44
фото ССО

Сводная группа войск установила украинские флаги в разных частях острова Змеиный.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций

Детали: Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра СПП им. кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.

После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.

При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным был поднят флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.

ВИДЕО ДНЯ
 

Дословно: "В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.

 

Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801 отдельного отряда ВМС Украины".

Предыстория:

Темы: Змеиный
Главное сегодня

видеоВСУ попали по складу боеприпасов россиян в Новой Каховке, десятки убитых – ОВА

Экс-премьер Японии умер после покушения

Бельгия возобновит работу посольства в Киеве, приедет новый посол

видео Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные хотят меня отстранить от должности

Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20

Оккупанты наступают на Бахмутском направлении – Генштаб

Все новости...
Змеиный
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
На Змеином обнаружили 30 единиц уничтоженной техники россиян
На острове Змеиный снова реет флаг Украины – видео
Последние новости
14:04
Байден "за" приезд в Украину, но безопасность не пускает - Зеленский
13:45
Индия в июне купила партию российского угля, заплатив за него в юанях – СМИ
13:41
Зеленский назвал условия прекращения боевых действий до конца года
13:40
Дело о взятке экс-главы Харьковского облсовета пошло в суд – НАБУ
13:38
"ТНТ" и "Россия 24": в отеле во Львовской области транслировали российские каналы
13:21
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
13:19
Абрамович будет судиться с США из-за конфискации США двух своих самолетов
12:55
Россия не отказалась от плана захватить всю Украину – Зеленский
12:53
Лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, нет, но от Украины это не зависит - Зеленский
12:50
Буковинскую Маланку признали объектом нематериального культурного наследия Украины
Все новости...