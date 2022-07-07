Спецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

Сводная группа войск установила украинские флаги в разных частях острова Змеиный.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций

Детали: Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра СПП им. кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.

После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.

При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным был поднят флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.

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Дословно: "В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.

Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801 отдельного отряда ВМС Украины".

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