Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 19:44
Спецоперация Змеиный: ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров
фото ССО

Сводная группа войск установила украинские флаги в разных частях острова Змеиный.

Источник: пресс-служба Сил спецопераций

Детали: Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра СПП им. кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.

Реклама:

После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.

ВИДЕО ДНЯ

При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным был поднят флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.

 

Дословно: "В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.

 

Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59 отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801 отдельного отряда ВМС Украины".

Предыстория:

Темы: Змеиный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Змеиный
На острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами
Оккупанты авиацией атаковали Змеиный
Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный – ОК "Юг"
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: