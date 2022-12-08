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Красный Крест получил доступ к украинским военнопленным

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 14:13
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С REUTERS

Красный Крест на прошлой неделе посетил украинских военнопленных, которых удерживает Россия, следующий визит запланирован на этой неделе,  также с визитом в Украину прибыла президент ЧХ Мирьяна Сполярич.

Источник: пресс-служба Красного Креста, российская служба BBC, президент Красного Креста Мирьяна Сполярич в Twitter

Дословно ЧК: "На прошлой неделе МККК совершил один двухдневный визит к украинским военнопленным, еще один состоится на этой неделе. В этот же период были осуществлены визиты к российским военнопленным, а до конца месяца запланировано еще больше визитов". 

Детали: Сообщается, что представители МККК проверили условия содержания и лечения военнопленных и доставили средства личной гигиены, одеяла, теплую одежду и книги. МККК также связался с семьями пленных, чтобы передать новости от их близких. 

В МККК подчеркнули, что все военнопленные имеют право на регулярные визиты делегатов. Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ ко всем пленным неоднократно и без надзирателей, где бы они ни содержались.

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BBC сообщает, что ранее оккупационная администрация на захваченных территориях востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленных. Пока непонятно, что заставило российскую сторону начать сотрудничать. В то же время BBC подчеркивает, что Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций.

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Кроме того, 8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич: "Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами, которые работают, чтобы помогать".

Сполярич назвала визиты к военнопленным важным шагом для "сохранения человечности среди жестокости международного вооруженного конфликта". Она ожидает, что эти визиты приведут к более регулярному доступу к военнопленным.

Предыстория:

  • 13 октября в Офисе президента Украины поставили "безальтернативное требование" МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке, где содержатся украинские пленные.
  • Красный Крест в ответ заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, и не имеет к ним доступа.
  • Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Международный комитет Красного Креста должен посетить Еленовку, где содержатся украинские пленные.

Темы: Красный Крестпленныегуманитарка
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