Красный Крест получил доступ к украинским военнопленным

Красный Крест на прошлой неделе посетил украинских военнопленных, которых удерживает Россия, следующий визит запланирован на этой неделе, также с визитом в Украину прибыла президент ЧХ Мирьяна Сполярич.

Источник: пресс-служба Красного Креста, российская служба BBC, президент Красного Креста Мирьяна Сполярич в Twitter

Дословно ЧК: "На прошлой неделе МККК совершил один двухдневный визит к украинским военнопленным, еще один состоится на этой неделе. В этот же период были осуществлены визиты к российским военнопленным, а до конца месяца запланировано еще больше визитов".

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Детали: Сообщается, что представители МККК проверили условия содержания и лечения военнопленных и доставили средства личной гигиены, одеяла, теплую одежду и книги. МККК также связался с семьями пленных, чтобы передать новости от их близких.

В МККК подчеркнули, что все военнопленные имеют право на регулярные визиты делегатов. Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ ко всем пленным неоднократно и без надзирателей, где бы они ни содержались.

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BBC сообщает, что ранее оккупационная администрация на захваченных территориях востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленных. Пока непонятно, что заставило российскую сторону начать сотрудничать. В то же время BBC подчеркивает, что Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций.

Кроме того, 8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич: "Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами, которые работают, чтобы помогать".

Сполярич назвала визиты к военнопленным важным шагом для "сохранения человечности среди жестокости международного вооруженного конфликта". Она ожидает, что эти визиты приведут к более регулярному доступу к военнопленным.

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