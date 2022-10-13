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Ермак поставил "ультиматум" Красному Кресту: требует посетить Оленевку

Катерина ТищенкоЧетверг, 13 октября 2022, 20:46
Андрей Ермак, фото Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленевке, где содержатся украинские пленные.

Источник: Ермак в Telegram

Дословно: "Сегодня мы дали Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Оленевке, где содержатся украинские военнопленные. Поставил такое безальтернативное требование".

"В противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса. Мы вместе со своими партнерами сможем найти вариант, как сформировать экспертную группу и людей, которые будут готовы выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест".

Детали: Ермак сообщил, что убийство украинских пленных в Оленевке в конце июля обсуждалось в четверг во время встречи в формате видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций.

Дословно: "Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Оленевку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях. Поэтому мы призываем, чтобы не позднее чем через три дня миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем прислать миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения.

Призываем до 17 октября решить поднятый вопрос и направить миссию МККК. Украина со своей стороны будет всячески способствовать этой миссии. Мы готовы к этому присоединиться. Туда готовы поехать наши народные депутаты. Наши уважаемые партнеры - представители стран, которые сегодня с нами, уверен, готовы тоже сегодня помочь, чтобы ведущие каналы, средства массовой информации прибыли. Как это происходит, например, когда приезжает миссия МАГАТЭ".

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Предыстория: 

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленевке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленевке организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Оленевки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по предварительным данным международных экспертов, пленные в колонии Оленевки были убиты с помощью термобарического оружия.
  • В начале октября в ООН объяснили, что их миссия не может отправиться на территорию следственного изолятора в Оленевке из-за отсутствия гарантий безопасности.

Темы: Андрей ЕрмакКрасный Крестпленныеоккупация
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